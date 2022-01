Universidades de Pelotas e Porto Alegre firmam parceria

Cooperação, fomento do empreendedorismo inovador e desenvolvimento de startups na área de saúde. Essa é a essência de uma parceria que será firmada entre a Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e o Hospital São Lucas (HSL), nesta sexta-feira (14).

A iniciativa surgiu, relata o pró-reitor Acadêmico, professor Ezequiel Megiato, após o convênio firmado com o Hospital Ernesto Dornelles no início de 2021. Ao longo do ano, através do Escritório de Desenvolvimento Regional (EDR), a nova parceria começou a ser construída, com a aproximação entre entre as instituições. "A UCPel está buscando parcerias para, cada vez mais, propiciar aos nossos alunos, uma formação inovadora", explica Megiato.

O coordenador do EDR, Fábio Castro Neves, destaca que a proposta é incentivar e facilitar a cooperação entre as três instituições, com a finalidade de promover o empreendedorismo e a inovação na saúde. Para isso, o acordo prevê a apresentação de projetos em comum, a partir da busca conjunta de recursos e a troca de informações entre pesquisadores.

O convênio de cooperação será assinado, durante cerimônia remota, pelo reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini Júnior, o reitor da PUC, Evilázio Borges Teixeira, e o diretor do HSL, Leandro Firme. A parceria terá duração de dois anos.