Três Coroas vai promover descida de rafting para pessoas com deficiência

A cidade de Três Coroas promove o Camping Acessível, que chega a sua terceira edição no dia 19 de fevereiro. O evento é dirigido a pessoas com deficiência, sendo que na última edição reuniu mais de 1.000 participantes.

A principal atração do evento será a maior descida de rafting do Brasil, com 30 botes no rio Paranhana. Mas terão também outras atrações como banho de rio assistido, com cadeiras anfíbias, arco e flecha, trilhas, entre outros esportes.

O evento ocorrerá no Parque das Laranjeiras, Brasil Raft Park e Raft Adventure Park, com inscrições gratuitas para os participantes, que podem levar um acompanhante. Serão seguidos todos os protocolos em relação a pandemia, com uso de máscaras e álcool gel. O Camping Acessível, que ocorrerá das 8h às 18h.