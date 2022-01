Prefeitura decide cancelar agenda de eventos de janeiro em São Leopoldo

Com o aumento expressivo de casos de Covid-19, e o aumento da procura da testagem, a prefeitura de São Leopoldo decidiu pela suspensão e transferência de eventos que estavam previstos para o mês de janeiro. Entre eles está o evento Ocupação São Hell Hip-Hop, que seria realizado neste sábado (16), sem data prevista ainda para ocorrer.

No centro administrativo da prefeitura uma série de medidas foram reforçadas, a fim de evitar o contágio, com destaque para a necessidade do distanciamento social e aferição de temperatura. O limite de pessoas na parte interna do prédio não poderá ultrapassar 50% da capacidade de assentos liberados para a espera em cada setor. A capacidade do elevador será reduzida novamente para três pessoas.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcel Frison, o número de casos ativos da doença que necessitam de atendimento médico cresceu cinco vezes nas últimas semanas na cidade e causou uma série de transtornos no sistema de saúde do município. "Estamos enfrentando mais uma onda fortíssima de coronavírus, em grande parte como resultado das festas de final de ano. Portanto, é fundamental que tenhamos consciência da importância da vacinação, e seguir tomando todas as medidas para evitar a contaminação, nos afastando das aglomerações", destacou Frison.

Na semana passada, São Leopoldo também registrou aumento da procura dos testes, tendo mais de 400 atendimentos. Para acessar o serviço, quem sentir sintomas gripais ou tiver contato com algum caso deve procurar o Centro de Testagem Municipal (CTM), a UPA Zona Norte ou o Centro de Saúde Feitoria (CSF). O CTM, na Praça Tiradentes, tem expediente das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira. A UPA e o CSF atendem 24 horas. O Hospital Centenário só deve ser acionado na necessidade de atendimentos graves.