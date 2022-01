Trem dos Vales encerra passeios com 31 mil bilhetes vendidos

Terminou no fim de semana, com público recorde, a terceira temporada dos passeios do Trem dos Vales. Mais de 31 mil bilhetes foram vendidos para as 52 viagens, que ocorreram entre novembro de 2021 e o início de janeiro deste ano. O projeto também movimentou a economia, injetando uma estimativa de R$ 6 milhões em empreendimentos turísticos do Vale do Taquari e da Serra.

Deste público, cerca de 80% dos visitantes são de fora da região dos Vales. Os passeios receberam turistas de 14 estados brasileiros e de dez países, entre eles, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Alemanha e África do Sul. "Isso mostra que essa terceira temporada foi um sucesso total. Temos o passeio mais lindo do Brasil e muitas pessoas puderam conferir nossas belezas naturais e arquitetônicas na Ferrovia do Trigo, no trajeto que contempla os municípios de Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados e Guaporé", salienta o coordenador do Projeto Trem dos Vales, Rafael Fontana.

Essa movimentação trazida pelos passeios beneficiou a economia regional. Hotéis, restaurantes, pousadas, postos de combustíveis, lojas, agroindústrias, parques, entre outros, perceberam o fluxo extra no período dos passeios. "Estimamos que o Trem dos Vales tenha movimentado mais de R$ 6 milhões nos empreendimentos turísticos neste período", afirma Fontana, destacando que o projeto também incentivou a abertura de novos negócios e promoveu melhorias em muitos que já existiam.

Uma das atrações que foi bastante visitada nessa temporada de passeios foi o Cristo Protetor, assim como outros atrativos turísticos em mais de 15 cidades, integrando a região. Muitos turistas fizeram o passeio de trem e também aproveitaram para visitar o monumento, que ainda está em obras. Nas estações de Muçum e Guaporé, os governos municipais organizaram os ambientes para acolher os visitantes, além de orientar e informar a todos. Também foram promovidas atrações culturais e pontos de vendas de produtos locais para os turistas, enquanto aguardavam o trem ou após o final do passeio.

Para o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Leandro Arenhart, os números mostram que o Trem dos Vales deve ser um projeto definitivo. "A região está unida para que esse projeto seja permanente, para que ele ocorra semanalmente. Essa edição deixou visível como ele movimenta a nossa economia", reforça Arenhart. O presidente enfatiza que alguns empreendimentos tiveram lotação máxima nos dias de passeios, o que comprova que existe espaço, inclusive, para novos negócios no setor do turismo.