UBS em Caxias do Sul fecha por não ter funcionários para atender

A secretaria da Saúde de Caxias do Sul informou, nesta terça-feira (11), que a UBS Villa Lobos está fechada até sexta-feira (14), quando a situação será reavaliada para reabertura. A medida é necessária porque, em função do aumento do número de servidores afastados por Covid-19 ou contato com caso positivo, não há equipe para manter o atendimento na unidade.

Usuários devem procurar as UBSs Galópolis, São Caetano e São Leopoldo. Desde a semana passada, a pasta tem remanejado servidores entre as UBSs e também dos setores administrativos da pasta para manter os atendimentos. Com 84 afastamentos, a maior parte de linha de frente, a manutenção do serviço se tornou inviável. A secretaria solicita a compreensão da população, pois a espera para a realização dos atendimentos não urgentes pode ser maior em função dos problemas com o número de servidores.