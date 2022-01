São Borja realiza ações para minimizar efeitos da seca

A secretaria municipal da Agricultura e do Meio Ambiente de São Borja intensifica ações visando garantir o abastecimento de água a comunidades rurais no interior do município. Localidades como Mato Grande, São Marcos e Ivaí devem receber atendimento, em caráter emergencial, ao longo dos próximos dias, e também medidas que permitem soluções mais duradoras.

Esta semana, servidores do município deram assistência à região de São Miguel. Houve vistoria no sistema de abastecimento e a recuperação no quadro de comando. Também houve reparação na rede que abastece Samburá.

O diretor de Desenvolvimento Rural da secretaria da Agricultura, Frederico Machado, solicita aos moradores do interior do município que mantenham a secretaria informada com relação ao adequado funcionamento dos 63 poços artesianos existentes em áreas rurais. O pedido é no sentido de que, diante de qualquer problema operacional, o fato seja comunicado para a adoção de providências.

A prefeitura também fez uma solicitação inusitada à comunidade, para que faça a aguada das mudas de árvores que foram plantadas em vias públicas na cidade. Foram 250 novas mudas nos passeios públicos, e que, com a atual estiagem, precisam ser regadas diariamente, para reposição de umidade no solo e para evitar que as novas espécies acabem morrendo.

De acordo com o secretário Eugênio Dutra, neste ano o projeto de arborização urbana deverá ser intensificado. A meta é que mais vias públicas sejam abrangidas. Em 2021 a operação atingiu principalmente as ruas que foram os principais corredores de ligação entre a zona sul da cidade com a região do Cais do Porto.