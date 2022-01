Parque tecnológico de Pelotas aparece em estudo federal

O Pelotas Parque Tecnológico foi um dos ecossistemas de pesquisa, desenvolvimento e inovação mapeados pela pelo estudo "Parques Tecnológicos do Brasil", lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A partir do documento, o governo poderá aprimorar as políticas públicas de estímulo e suporte aos ambientes inovadores e integrá-las com estratégias e iniciativas ligadas ao desenvolvimento urbano, regional, social, cultural e ambiental.

Além da publicação com informações sobre o ecossistema regional, as empresas residentes do Pelotas Parque foram inseridas na plataforma InovadataBR.com. Os dados foram atualizados em 2021 e permitem divulgar e ampliar o mercado como o primeiro relatório pós-pandemia. "O mapeamento e estudos dos nossos dados possibilita que o Parque reforce sua importância em nível nacional e destaca ainda mais as nossas empresas, que têm criado soluções inovadoras mesmo em meio a um cenário pandêmico", destaca Rosâni Ribeiro, diretora executiva do Parque.

O estudo d do governo federal concluiu ainda alguns desafios para a implantação e desenvolvimento dos parques tecnológicos no Brasil e reforça também a importância desses ambientes para estimular a mudança na cultura empresarial e a aproximação do conhecimento acadêmico às empresas e mercados. Segundo o estudo, atualmente são 93 iniciativas de parques tecnológicos no país, sendo 58 em operação, 13 em processo de implantação e 12 no estágio de planejamento.