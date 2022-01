Rede Tacchini define regras para realizar cirurgias eletivas

O Tacchini Sistema de Saúde definiu nesta semana novas regras do seu Plano de Contingência para o enfrentamento da Covid-19. Entre as medidas está a exigência de comprovante de esquema vacinal completo para todos pacientes com cirurgias eletivas agendadas a partir da quinta-feira (13). A regra é válida para os hospitais Tacchini, em Bento Gonçalves, e São Roque, em Carlos Barbosa.

Na semana passada, a instituição já havia anunciado a suspensão das visitas em unidades de internação, permanecendo a liberação de apenas um acompanhante por turno, com trocas em horários definidos. Também já estava definida a necessidade de comprovação do esquema vacinal completo para liberação do acesso a ambos hospitais.

Na UTI, as visitas presenciais foram novamente substituídas pelas videochamadas. A instituição recomenda ainda que pessoas idosas não sejam acompanhantes de pacientes nas próximas semanas. Os hospitais Tacchini e São Roque reforçam a todos que acessam suas estruturas que o uso de máscaras é obrigatório durante todo o tempo em que permanecerem nas dependências de ambas instituições.