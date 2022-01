Vinícola da serra gaúcha espera ter safra de uvas maior que em 2021

A Cooperativa Vinícola Garibaldi iniciou o recebimento da matéria-prima a partir da qual elaborará novos lotes de seus premiados espumantes, vinhos e sucos. Cerca de 30 milhões de quilos de uva devem ser entregues pelas 430 famílias associadas. A safra 2022 tem projeção de ser ligeiramente maior do que a do ano anterior, quando o recebimento ficou na casa dos 25 milhões de quilos.

As primeiras variedades de uvas que chegarão à vinícola são as de maturação precoce, utilizadas para elaboração de espumantes: Chardonnay e Pinot Noir são as de maior volume. Depois, entram as tintas comuns precoces - bordô e concord. O recebimento segue com outras uvas - Riesling, Malvasia e Proseccos e depois, variedades como a Niagara. A previsão é que o recebimento transcorra até a primeira quinzena de março, variando conforme o ritmo da colheita a ser ditado pelas condições climáticas do período.

"A expectativa é boa, especialmente pela amplitude térmica que temos experimentado recentemente favorece a maturação lenta das uvas. Isso, em termos de espumante, preserva aspectos como frescor e acidez", diz o enólogo da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Ricardo Morari. A estiagem observada nas últimas semanas merece atenção, podendo alterar o rendimento da safra. "Porém, não são todos os vinhedos que estão sofrendo severamente com a seca, o que nos permite, sim, confirmar a perspectiva de uma safra de excelente qualidade", adianta.

Outro fator importante no resultado da safra é o trabalho consistente desenvolvido junto aos produtores associados, alicerçado no compromisso de produzir frutas de qualidade diferenciada. Esse processo envolve parcerias tecnológicas, com os mais atuais recursos e informações disponíveis para o agronegócio, permitindo a cada produtor extrair o máximo potencial de seu vinhedo.