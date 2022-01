Festa da Uva em Caxias do Sul deve atrair 800 mil pessoas

Tradicional evento da cidade de Caxias do Sul, a Festa da Uva retorna ao calendário de eventos da cidade em 2022. A edição, que deveria ter sido realizada no ano passado - mas foi adiada pela pandemia - pretende levar 800 mil pessoas aos pavilhões do Parque de Eventos, entre os dias 18 de fevereiro e 6 de março, com a distribuição de mais de 220 toneladas de uvas aos visitantes, shows musicais e estande para comercialização de produtos, dentre outras atividades.

está com obras em andamento Nesta semana começou a montagem dos estandes da área multissetorial da Festa da Uva, onde estarão, por exemplo, os expositores e a parte da praça de alimentação. A empresa gestora do parque também, para revisão da parte elétrica, hidráulica e da questão do Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI), para adequação. A previsão é de que toda a estrutura esteja pronta até o dia 10 de fevereiro, para que os expositores possam se instalar a tempo da abertura da festa.

elevação de casos positivos de Covid-19 a prefeitura, órgãos de saúde e a comissão organizadora estiveram em reunião para alinhar os protocolos de grandes eventos Um dos temores da organização do evento é em virtude dana cidade, sobretudo desde o início de janeiro. Na semana passada,, como a Festa da Uva e o Carnaval. A ideia é que sejam adotadas medidas parecidas com as aplicadas na Mercopar, em outubro.

O presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto, garante que não há possibilidade do evento em Caxias do Sul ser cancelado. "Não está no nosso radar (o cancelamento). Como é uma festividade com venda de ingressos, temos total controle sobre a entrada de pessoas no parque, o que possibilita ajustar o número de visitantes", explica. Atualmente, está liberada 80% a capacidade do Parque de Eventos.

Para que os shows nacionais, previstos para ocorrer nos fins de semana, e para a visitação, a organização vai contratar monitores para orientar sobre medidas sanitárias, como manutenção do uso de máscara e higienização constante, segundo Bertotto. Além disso, foram projetados corredores mais espaçosos, a fim de evitar aglomerações no trânsito dos visitantes. "A vantagem de termos adiado a Festa da Uva de 2021 para 2022 foi o fato dela ter sido projetada em meio à pandemia. Isso nos possibilitou pensar com calma protocolos, vermos o que funciona ou não e aplicarmos", conta o presidente. As medidas também irão se estender para os desfiles de carros alegóricos, ponto alto do evento.

Com movimentação de R$ 220 milhões na cidade entre os setores hoteleiro, gastronômico e comércio em geral, a Festa da Uva é vista como oportunidade para recuperar prejuízos, inclusive, de quem foi afetado com a seca. Bertotto explica que a festa não será impactada pela estiagem, que fez o município declarar situação de emergência no interior e prejudicou parte da colheita da uva (período conhecido como vindima). "Sabemos que muita gente foi impactada, mas os expositores estão esperançosos de verem as pessoas voltarem a consumir, a buscarem eventos, depois de tanto tempo em casa", afirma.

A visitação estará aberta todos os dias. De segunda a quinta-feira, o parque fica aberto entre 11h e 22h. Na sexta-feira, sábado e domingo, a abertura ocorre às 10h. O valor do ingresso é de R$ 20,00, com meia entrada. O estacionamento custa R$ 20,00 para carros, R$ 60,00 para van e R$ 80,00 para ônibus. As entradas para shows podem ser adquiridas pelo site Minha Entrada.