Canoas abre central de testagem da Covid-19 em estação do Trensurb

A prefeitura de Canoas inaugurou, na próxima segunda-feira (10), a Central de Testagem Centro, um novo espaço para que a população busque a testagem da Covid-19. Localizada na Estação Canoas, da Trensurb, junto à Central de Vacinas, o espaço funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 8h às 17h. Os atendimentos iniciam nesta terça-feira (11), a partir das 7h.

Para fazer o teste, é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. O secretário da Saúde, Maicon Lemos, explica que a Central facilitará o acesso da população aos testes, visto que milhares de pessoas circulam diariamente na Estação. "Diante do aumento de casos, é fundamental que a população realize o teste, pois, ao identificarmos a doença, podemos agir para conter o avanço da Covid-19. Sendo assim, colocamos à disposição dos canoenses mais este espaço."

Com a abertura do novo local para exames da Covid, a Central de Testagem Praça do Avião será desativada, concentrando os atendimentos no centro da cidade. Outros três Centros de Testagem já existentes terão mudança de endereço, ainda a ser informado pela prefeitura.