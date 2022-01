O estoque de sangue do Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel) está, novamente, em situação crítica para os tipos O e O-. O estoque está 90% abaixo do necessário para o limite considerado seguro. O atendimento para doações é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, sem fechar ao meio-dia e, embora os demais tipos estejam com estoque estável, é importante que os doadores compareçam para que não faltem. O HemoPel é responsável por abastecer três hospitais da cidade - São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa - além de outros 23 municípios das regiões Sul e da Campanha. A queda no número de doações coloca em risco a vida de pessoas que fazem tratamento com sangue e seus derivados, assim como de vítimas de acidentes, ou seja, qualquer pessoa pode precisar de sangue.