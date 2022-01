Afastamento de servidores contaminados muda atendimento em Caxias do Sul

Diante do grande número de servidores afastados por covid-19 ou por contato direto com caso positivo, a secretaria municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul restringiu alguns serviços a partir de segunda-feira (10/01). Por outro lado, haverá reforço da testagem, com mais um ponto para realização de testes até 20h.

Até o início da tarde de ontem, a pasta contabilizava 65 servidores afastados, sendo a maioria de linha de frente, o que limita a manutenção plena dos serviços. Por isso, as salas de vacinas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas por 30 dias para as vacinas do calendário vacinal. A aplicação das vacinas contra Covid-19 e contra Influenza não sofrerão alterações. Haverá a realização de mutirões de vacinação aos sábados para aplicação de doses do calendário vacinal para que a população não fique desassistida.

Para ampliar a oferta de testagem de Covid-19 à população, a UBS Centro de Saúde passa a funcionar das 16h30 às 20h como referência para testes de covid-19. Antes desse horário, o atendimento na unidade é normal. O critério para testagem segue o mesmo: pessoas com sintomas gripais ou sem sintomas que tiveram contato com caso positivo devem ir do 5º ao 10º dia após o contato. O ponto será avaliado semanalmente, conforme o cenário epidemiológico

Outra medida diz respeito ao Centro Especializado de Saúde (CES). Todas as consultas marcadas nas especialidades dermatologia, cirurgia geral, traumato-ortopedia, gastroenterologia, proctologia, urologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, hematologia, nutrição, fisioterapia, reumatologia e angiologia serão remarcadas. Para esta terça-feira (11), a situação será reavaliada, conforme o quadro de servidores, visto que há mais casos suspeitos em avaliação.