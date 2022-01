Seleção brasileira de futsal escolhe Gramado para sessão de treinamentos

A seleção brasileira de futsal, comandada por Marquinhos Xavier, que se prepara para a Copa América 2022, realizada no Paraguai, entre 29 de janeiro e 6 de fevereiro, fará os preparativos para a competição em Gramado. Com previsão de chegada no próximo sábado (15), a Amarelinha ficará na cidade até o dia 26 de janeiro. A definição de escolher Gramado como local dos treinamentos ocorreu após convite da secretaria de Esportes e Lazer.

Os atletas ficarão hospedados em um hotel da cidade. Os treinamentos irão ocorrer em dois locais, no Ginásio Esportivo José Francisco Perini (Perinão), no Centro, e no Complexo Esportivo Vila Olímpica Eduardo Tissot, na Várzea Grande. Os horários ainda não foram divulgados pela comissão técnica.

O secretário de Esportes e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, comemora a decisão. "É um resultado gratificante. Ter a seleção de futsal treinando em solo gramadense certamente vai atrair ainda mais os olhares do país para a cidade. É um trabalho conjunto, a secretaria tem a liberdade para trabalhar ativamente o desporto, mas também impulsionar o desenvolvimento de Gramado", disse. "Já estamos trabalhando para trazer outras modalidades para cá", completou.