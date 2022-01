Prefeitos das Missões criam comissão para pleitear obras na BR-392

Uma comitiva de Santo Ângelo, liderada pelo prefeito em exercício, Volnei Teixeira, participou de reunião em São Miguel das Missões que resultou na formatação da Carta de São Miguel. O documento foi criado com o intuito de pleitear a conclusão da BR-392 e a criação de uma comissão para pleitear a obra junto ao governo federal.

Volnei lembrou a importância da pavimentação do trecho de 235 quilômetros entre Santo Ângelo e Santa Maria. Ele salientou que esta é uma obra estruturante e prioritária para a região do noroeste gaúcho e está na pauta dos grandes projetos da gestão. "É uma obra grande porte que irá alavancar o desenvolvimento econômico da região. É também estratégica para a integração dos países do Mercosul", defendeu o prefeito em exercício.

A comissão está sendo coordenada pelos prefeitos de São Miguel das Missões, José Roberto, e de Capão de Cipó, Osvaldo Froner e, representando Santo Ângelo, João Baptista Santos da Silva, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Deputados federais e estaduais, senadores, vice-prefeitos, secretários municipais da região, lideranças empresarias e do agronegócio também integram a comissão que irá articular a pavimentação do trecho. De acordo com Volnei, as ações da comissão já iniciaram com a formatação da Carta de São Miguel para a entrega às autoridades.