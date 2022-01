Quatro casos da variante Ômicron são confirmados em Pelotas

A 3ª Coordenadoria Regional de Saúde confirmou à secretaria municipal de Saúde o registro de quatro casos da variante Ômicron em Pelotas. A notificação foi feita após a análise do Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) de exames de RT-PCR, com material coletado nos dias 4 e 5 deste mês.

As pessoas infectadas pela variante são três mulheres e um homem com idades de 24, 25, 44 e 38 anos. A partir de agora, a Vigilância Epidemiológica da SMS fará a investigação dos contaminados e seus contactantes a fim de encaminhar a testagem dos casos que forem necessários.

A titular da secretaria municipal da Saúde, Roberta Paganini, esclarece que as equipes do município já vinham trabalhando com a possibilidade que a variante estivesse em Pelotas, principalmente pelo fato que, durante as festas de final de ano, muitas pessoas viajaram para locais onde a Ômicron já estava em transmissão comunitária. "Temos tomado medidas nesse sentido, há algum tempo, reforçando para que todos mantenham as orientações de proteção. Prevendo o avanço da variante, também avaliamos a possibilidade de abrir novos postos de testagem, mas isso ainda vai ser estudado", explica a secretária.