Prefeitura de Esteio firma acordo para melhorar a alfabetização de crianças

A prefeitura de Esteio firmou um acordo de cooperação com o Instituto Raiar, para o desenvolvimento do Pacto pela Alfabetização. O projeto tem o objetivo de assegurar a plena alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ou seja, ao final do 2º ano do Ensino Fundamental. O programa também tem o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem no ciclo de alfabetização, com ações articuladas de formação continuada, utilização de materiais didáticos e pedagógicos, avaliação, gestão e mobilização social.

Na justificativa do acordo, o município especifica que a alfabetização é uma condição fundamental para o progresso das crianças em sua trajetória escolar. Baseada nos dados nacionais, a administração entende que ainda há muitos avanços a serem feitos, na garantir do direito de aprendizagem, sobretudo, na educação pública. Na última Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), realizada em 2016, indica que 54,6% dos estudantes não possuem habilidades esperadas de leitura até o final do terceiro ano do ensino fundamental, contexto que impacta fortemente nos índices de repetência e evasão escolar.

Para o prefeito, Leonardo Pascoal, o investimento na qualificação da educação é requisito essencial para a melhoria dos indicadores sociais do município, rompendo o círculo vicioso da desigualdade socioeconômica e da pobreza, construindo uma cidade mais justa e igualitária. "Por esses motivos, vemos a necessidade e urgência da implementação de uma estratégia para qualificação dos nossos processos de ensino e aprendizagem, em especial, nas séries iniciais", observou.

O Pacto pela Alfabetização é desenvolvido pelo Instituto Raiar e executado em parceria com as redes municipais de educação. O objetivo do programa é melhorar os indicadores de alfabetização, aumentando as chances de cada criança avançar em sua trajetória escolar. O programa se dedica a garantir condições de aprendizagem para a alfabetização de cada criança ao final do primeiro ano - uma condição que comprovadamente beneficia a trajetória escolar da criança e todo seu desenvolvimento durante a vida.