Fábrica de tabaco que passou a operar em Santa Cruz do Sul abre vagas de emprego

Desde o início de janeiro, toda a operação de processamento de tabaco da UTC Brasil está centralizada em Santa Cruz do Sul (RS). No dia 6 de dezembro, a empresa já havia iniciado a compra da safra 2021/2022 junto à nova unidade, localizada no Distrito Industrial.

Com a expectativa de gerar 900 empregos temporários, além de mais de 150 efetivos, a UTC ainda possui vagas de emprego em aberto para atuar em Santa Cruz do Sul. De acordo com a área de Recursos Humanos da empresa, os interessados podem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entregar diretamente na portaria. "A aquisição da nova unidade é uma expansão necessária para o atingimento do nosso planejamento estratégico, em linha com as necessidades de nossos clientes", destacou o diretor presidente, Carlos Eduardo Genehr.

São oportunidades para homens e mulheres, com idade mínima de 18 anos, com ou sem experiência nas funções ligadas à compra, beneficiamento e armazenamento de tabacos. "Além de gerar novos empregos em Santa Cruz, também mantivemos todos os colaboradores da empresa que atuavam em Venâncio Aires e que quiseram vir para a nova unidade", frisa a supervisora de Recursos Humanos, Rosiane Dullius.