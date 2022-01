Casos de Covid suspendem consultas eletivas em Teutônia

A secretaria de Saúde de Teutônia informou que, em função do aumento progressivo de casos sintomáticos respiratórios, assim como, do aumento da demanda por consulta desses pacientes nas Unidades Básicas de Saúde do município, será necessário interromper o agendamento de consultas eletivas. A medida começou a valer nesta segunda-feira (10), para dar prioridade aos casos suspeitos de Covid-19.

Em todo o mês de dezembro foram atendidos 15 casos de Covid na atenção básica de saúde de Teutônia, sendo que somente nos seis primeiros dias do mês de janeiro, já foram atendidos 64 casos nos postos de saúde do município, e este número vem crescendo a cada dia. Em dezembro, foram notificados um total de 41 novos casos. Em janeiro somam 31 notificações, além dos 73 testes encaminhados para análise, que aguardam resultado.

A secretaria de Saúde ainda reforçou a importância de completar o esquema vacinal contra Covid-19, tanto com a segunda dose, como para as pessoas que já podem receber a dose de reforço. É essencial que as pessoas estejam vacinadas para evitar o agravamento dos casos, assim como, a disseminação do vírus.