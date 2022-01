A RGE finalizou mais uma obra de eficiência energética. O hospital de São Nicolau recebeu uma usina de geração de energia solar. A ação, que faz parte do Programa RGE nos Hospitais, tem como objetivo beneficiar as instituições de saúde na área de concessão da RGE. Com investimento total de R$ 221,9 mil, a RGE estima que o hospital tenha uma economia superior a R$ 27 mil ao ano na conta de energia. Segundo o analista do programa, Odair Deters, o sistema implementado no hospital oferece um ganho significativo à instituição. "É um investimento que garante uma redução de consumo e economia financeira. A usina de geração de energia opera de maneira totalmente automatizada e produz energia de qualidade. Com isso, o valor economizado com energia elétrica pode ser destinado para outras áreas da instituição, beneficiando todos os usuários e funcionários", comenta Deters.