Taquara inicia a Feira da Melancia e do Milho Verde na Rua Coberta

Quem passar pela Rua Coberta de Taquara poderá prestigiar a Feira da Melancia e do Milho Verde, que segue até 31 de janeiro, sendo realizada das 7h às 19h. Diariamente serão comercializadas melancias ao valor de R$5,00 a R$25,00. Mesmo com a estiagem que prejudicou as plantações, os produtores estão confiantes e esperam vender muitas frutas à comunidade.

Durante os dias de semana, haverá a comercialização de melancias inteiras, em fatias e sucos da fruta, também terá à venda melões, morangos, mel e chás. Nos sábados e domingos produtos coloniais da agricultura familiar e dos artesãos taquarenses, como compotas, mel, cucas, pães, bolachas e bolos também estarão sendo vendidos.

A solenidade oficial será no sábado (15), às 9h30. Neste dia, assim como no domingo (16) diversas atrações aguardam os visitantes. Haverá exposição de antiguidades e máquinas agrícolas, workshops, sapecada do milho verde, shows artísticos, cozinha campeira com a venda de paçocas, café de cambona e feijão tropeiro e cozinha experimental. A sapecada do milho verde ocorre no sábado (15), às 10h30 e às 16h; e no domingo (16), às 10h30 e às 16h.