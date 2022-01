Prefeitura firma contratos para obras em dois segmentos em Flores da Cunha

O prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, assinou os contratos de execução de duas importantes obras no município. Uma delas é construção do Núcleo de Extensão Escolar, e a outra é a ampliação do Centro de Saúde Irmã Bendita Zorzi.

O Núcleo de Extensão Escolar visa ofertar atividades de contraturno e complemento escolar. A estrutura será edificada entre o Complexo Esportivo Cemel e o Ginásio Poliesportivo Marcos João Pivoto, no bairro União.

O prédio também tem o objetivo de integrar os espaços esportivos existentes a fim de potencializar o processo de ensino-aprendizagem. O projeto tem mais de 2 mil metros quadrados de área construída com salas de aula, salas de apoio, refeitório, entre outros espaços. O espaço contará ainda com salas multiuso para a realização de atividades nas mais diversas áreas.

Já o projeto de ampliação do Centro de Saúde contempla mais de 1.000 metros quadrados de área destinados para atendimentos à saúde da mulher, pediatria, psicologia, assistência social, nutrição e odontologia. As novas instalações permitirão focar na saúde preventiva. "Este investimento em educação e saúde refletirá diretamente na melhoria da qualidade de vida da nossa população", disse o prefeito.