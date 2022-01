Santa Maria ganha mais um voo semanal para Florianópolis

Desde sábado (8), o Aeroporto de Santa Maria passou a ofertar mais uma data de voo semanal direto para Florianópolis, em Santa Catarina. Assim, o município tem três voos por semana com conexão à capital catarinense, ida e volta.

Desde 21 de dezembro, a Azul Linhas Aéreas já trabalhava com um horário de voo direto, às terças e quintas-feiras, indo a Florianópolis, e um voo, também direto, da capital de Santa Catarina com destino a Santa Maria. E esses primeiros dias foram de grande movimento no Aeroporto de Santa Maria.

"Estamos extremamente satisfeitos com as ocupações. A grande maioria dos voos pousa e decola lotada de Santa Maria. Uma média de 98% de ocupação. Estamos demonstrando para as empresas aéreas que Santa Maria comporta, sim, mais voos comerciais", avalia o superintendente de Operações Aéreas, Aleques Martins.

A aeronave utilizada nesses voos é a ATR 72-900, com capacidade de 70 passageiros. Os valores das passagens são dinâmicos e dependem do dia da compra e da data em que ocorrerá a viagem