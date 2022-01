Duas das quatro pontes sobre o Rio dos Sinos estão quase concluídas

Os trabalhos de construção das pontes sobre o rio dos Sinos, na BR-116, em São Leopoldo, realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), estão avançando. As duas travessias sobre o canal principal estão 93% concluídas e as duas sobre a várzea, que tiveram os serviços iniciados há cerca de um mês, encontram-se na fase de estaqueamento. Estas quatro pontes integram o lote 1 das obras de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da rodovia, no qual está prevista uma reformulação significativa em um segmento de 38,5 quilômetros, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre.

Atualmente, na travessia do sentido Capital-interior sobre o canal principal, estão sendo executados os guarda-corpos e as barreiras centrais. A estrutura do sentido oposto está na etapa de concretagem da laje superior. Quando estas pontes, cujos serviços foram iniciados em março de 2021, estiverem concluídas, o Dnit irá executar os aterros e as lajes de transição para unir as pontes à pista existente da rodovia.

No caso das transposições sobre a várzea do rio dos Sinos, os trabalhos estão na fase de cravação de estacas. Das 64 estacas que serão cravadas, 33 já foram executadas. Esta etapa deve ser concluída no final deste mês. Após a conclusão das quatro travessias, o Dnit irá focar os trabalhos na implantação da terceira faixa no entorno dessas estruturas.

Ao todo, estão sendo construídas quatro novas pontes, paralelas às existentes, que irão duplicar o número de faixas de trânsito de duas para quatro, por pista, na BR-116/RS, no complexo dos Sinos. Este ponto é considerado um dos principais gargalos no tráfego do trecho metropolitano da rodovia - onde cerca de 140 mil veículos transitam diariamente.