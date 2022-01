Caxias do Sul vai ajustar protocolos para o Carnaval e Festa da Uva

Diante do rápido avanço de contaminações provocadas pela variante Ômicron e pelo vírus da Influenza, que causou procura muito acima do esperado por atendimento nas unidades de saúde pública e privada, o Gabinete de Crise da prefeitura de Caxias do Sul irá propor novas medidas para a realização de eventos, como Carnaval de Rua e Festa da Uva. Em reunião, o grupo decidiu fazer reuniões com os organizadores dos eventos e setores da segurança para buscar objetivos comuns no reforço dos protocolos sanitários já existentes. Estes encontros serão agendados para os próximos dias.

Na avaliação do grupo, os protocolos adotados na Mercopar 2021 devem ser a base para as discussões locais. O entendimento, neste momento, é pela realização das programações definidas, mas com ajustes ao novo momento da pandemia, que preocupa, principalmente, pelo alto nível de contágio da variante, mesmo que os pacientes apresentem, como regra, sintomas leves, sem a necessidade de internações.

O diretor executivo da secretaria da Saúde, Dino de Lorenzi, relatou preocupação com a tendência de aumento dos atendimentos à população na rede pública de saúde. "Estamos com alta demanda, que pressiona o sistema de saúde, e também preocupados em realizar a testagem no sentido de promover o afastamento precoce de pessoas contaminadas", destacou, acrescentando que o volume atual de consultas é o maior desde o início da pandemia.

A médica Dilma Tessari, representante da Associação Médica de Caxias do Sul e diretora do Hospital da Unimed, validou o posicionamento de Lorenzi, trazendo dados sobre os resultados dos testes para verificação da doença. Antes da nova variante, o índice de positivos variava de 4% a 6% dos testados. Atualmente, vai de 33% a 44%, mas com raras internações.