Novo decreto endurece regras e cancela eventos em Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, atualizou a situação da pandemia no município e alertou sobre a intensificação da fiscalização das medidas de combate ao coronavírus. Um novo decreto foi publicado pela prefeitura, frente ao avanço de casos na cidade, cuja média é a maior desde o início da pandemia.

A elevação refletiu na Taxa de Transmissão (RT), alcançando a maior média até agora, de 3,71. Esse indicador aponta que 100 pessoas com o vírus têm potencial de contaminar outras 371. Os índices de hospitalização e de óbitos, todavia, permanecem controlados e estáveis.

Paula também detalhou o decreto, publicado na sexta-feira (7). "Vamos exigir dos estabelecimentos a obrigatoriedade do passaporte vacinal e um teste negativo de Covid de, no máximo, 72 horas, para entradas de pessoas em eventos, shows com palco e/ou pista de dança, com um acompanhamento rigoroso. Vamos, inclusive, intensificar a fiscalização nesse sentido, e interditar os estabelecimentos que não estiverem cumprindo as determinações. Tudo isso para manter essas atividades ainda funcionando", enfatizou.

A prefeita ainda relembrou que o município cancelou o carnaval deste ano, em uma decisão tomada, no final do ano passado, junto com a Associação das Entidades Carnavalescas. A decisão também será estendida às festas de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes, mantendo esses eventos nos mesmos moldes do ano passado, com carreatas com as imagens e uma organização para o depósito das oferendas pelos devotos, assim como as restrições e protocolos para a missa.

O atual cenário, verificado também em outras regiões do país, pode ser proveniente, segundo especialistas, das festas de fim de ano, do avanço de casos da nova variante Ômicron e, também, do aumento do número de testes. "Nós temos que usar máscara! Esse pedacinho de tecido é um grande escudo protetor contra a Covid-19. Sabemos que é desagradável ainda mais no verão. Eu percebi que as pessoas relaxaram, mas a vacina não desobriga o uso de máscara. Aviso aos comerciantes e demais estabelecimentos que vamos intensificar a fiscalização do uso de máscara. É inaceitável a gente entrar em local e encontrar pessoas sem ela", disse a prefeita.