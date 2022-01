Vera Cruz cria lei para as empresas de transporte por app

Está em vigor, em Vera Cruz, uma lei que trata sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros. A regulamentação compreende o trabalho de motoristas de aplicativos. Os interessados em atuar nesse ramo devem efetuar cadastro junto à secretaria municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, para a prestação de serviço.

Para tanto, é necessário cumprir os requisitos dispostos na lei, aprovada após amplo diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo, bem como entidades e trabalhadores envolvidos. A lei esclarece todas as disposições relativas à prestação de serviço de transporte de passageiros, fazendo referência a deveres e obrigações dos motoristas interessados em prestar o serviço.

Conforme o prefeito Gilson Becker, a lei segue tendência de regularização desse serviço verificada em outros tantos municípios do país e do mundo, diante do número cada vez maior de motoristas de aplicativos. "O objetivo é trazer vantagens à população, proporcionando uma melhor mobilidade urbana, bem como fomentando ainda mais o mercado local, possibilitando emprego e a geração de renda", avalia o chefe do Executivo.