Rio Grande recebe R$ 30 mil para ampliar testagem da Covid

Considerando o aumento da população durante os meses de verão, principalmente por turistas e veranistas que visitam a praia do Cassino, a prefeitura do Rio Grande aderiu à terceira fase do programa estadual "Testar RS", cujo objetivo é ampliar a testagem para diagnóstico da Covid-19 e facilitar o rastreamento de casos no estado. Para tanto, o governo do Estado destinou o incentivo financeiro de R$30 mil.

O repasse permitirá a continuidade do serviço por meio da testagem rápida de antígeno em larga escala, independente da apresentação de sintomas. Na terceira etapa, o programa viabiliza que cidades com grande circulação de pessoas utilizem testes rápidos para detectar casos assintomáticos.

Conforme a secretária da Saúde, Zelionara Branco, o recurso serve para auxiliar no melhoramento da estrutura e operacionalização da testagem no período de verão. Em relação a quantidade de testes, a secretária explica que há cerca vinte dias Rio Grande recebeu 3 mil unidades. No entanto, com o aumento da procura pela testagem nos últimos dias, mais 6 mil testes foram solicitados. Com a adesão ao programa, a secretaria tem disponibilizado postos de testagem em locais estratégicos da cidade e atualmente trabalha para reforçar as estruturas, facilitar o acesso ao serviço e normalizar o atendimento sobrecarregado pela grande demanda.