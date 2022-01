Santo Ângelo tem prejuízo de R$ 200 milhões com a seca

Em reunião coordenada pelo prefeito em exercício de Santo Ângelo, Volnei Teixeira, os setores da prefeitura envolvidos no enfrentamento à estiagem, apresentaram um relatório da situação no meio rural e as ações em auxílio aos agricultores atingidos pela escassez hídrica. As secretarias estão atuando no socorro aos produtores com a abertura de bebedouros para a dessedentação dos animais e no aporte nutricional às famílias identificadas pela Defesa Civil e avaliadas pelas assistentes sociais.

O prejuízo provocado pelo estio, segundo levantamento da Emater local, já ultrapassa a casa dos R$ 200 milhões, com perdas nas lavouras de milho e soja, redução na produção da bacia leiteira e na pecuária de corte, além de quebra na cultura de hortifrutigranjeiros. O prefeito Jacques Barbosa decretou em 30 de dezembro, situação de emergência em Santo Ângelo em razão dos prejuízos humanos, ambientais e financeiros provocados pela estiagem.

Em levantamento realizado pela Defesa Civil e secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, foi apontado que cerca de 300 famílias do interior estão com racionamento severo de água potável, com registro de diminuição nos níveis dos poços artesianos e muitas propriedades rurais sem água para a dessedentação animal. Nestas áreas, uma força-tarefa das secretarias municipais de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente estão trabalhando com o maquinário na abertura de bebedouros a eles.