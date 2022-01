Por ora, chance de racionamento d'água em São Leopoldo é descartado

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, e o titular da secretaria municipal do Meio Ambiente, Anderson Etter, realizaram uma vistoria no Rio dos Sinos nesta quinta-feira (6). A ação, realizada de barco pelo curso do rio, serviu como um trabalho de averiguação da situação atual das águas.

Com a chuva do dia 5 de janeiro, o nível do rio subiu, chegando a 2,30 metros no ponto de captação de água, melhorando o cenário atual. Na terça-feira (4), o rio estava com 1,10 metros, elevando a situação a uma zona de alerta.

Anderson Etter, falou sobre a possibilidade de racionamento de água. "Se o nível de água chegar a 50 cm ou menos no ponto de captação de água, vamos entrar em uma situação bastante crítica. Em 2019 também passamos por um período de estiagem, entretanto só no fim de fevereiro chegamos a marca de 1,10 metros, e agora estamos enfrentando essa situação no início do ano, por isso se faz necessário as ações de controle e fiscalização ambiental", comentou. "É importante que todos estejam atentos e adotem medidas que evitem o desperdício de água", expressou o secretário.

Já o prefeito de São Leopoldo, Ary Vannazi, reiterou a necessidade de monitoramento do nível do rio"Fizemos uma fiscalização em função da grande seca e da perspectiva de pouca chuva até o mês de maio. A chuva ajudou, mas logo vai baixar o nível para uma situação dramática. Esse contato é uma forma de divulgação para o uso racional da água e um cuidado com o Meio Ambiente. O rio abastece mais de 1.4 milhão de gaúchos em toda a sua bacia e nós estamos monitorando permanentemente", disse o prefeito Vanazzi sobre o objetivo da vistoria.