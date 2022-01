Parque da Festa da Uva recebe melhorias em Caxias do Sul

A empresa Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos S/A, responsável pela administração do Parque Mario Bernardino Ramos, em Caxias do Sul, realiza diversas melhorias no parque para a Festa da Uva, que inicia no próximo dia 18 de fevereiro. O investimento nas obras é na ordem de R$ 600 mil.

Segundo o presidente da empresa, Bruno Brunelli, foram revitalizadas as estruturas de sustentação dos pavilhões 1 e 2, consertado e pintado o piso da entrada do pavilhão 2, revitalizada a rampa de acesso ao Centro de Eventos, pintada toda estrutura do Palácio das Uvas e implantado e cercado o novo parreiral da alameda (de uvas de mesa). A maior obra no parque para a festa é a reforma completa dos banheiros dos pavilhões 1 e 2. "Estamos fazendo todos novos. Eles foram construídos há 47 anos e neste período foram feitas apenas pequenas manutenções. Agora serão duas novas estruturas modernizadas para atender aos visitantes", informa o presidente.

Ainda dentro das melhorias, foram realizadas as revisões dos 1.400 pontos de iluminação do parque; da parte elétrica, incluindo as cinco subestações e instalação de oito novos postes de energia; revisão de todo telhado, dos 44 climatizadores e reformadas as saídas de ar do pavilhão 2; e revisão de todo cercamento da área do parque. Segundo Brunelli os serviços seguem até o início da festa.

"Vamos trocar o letreiro Festa da Uva, lavar e pintar a estrutura do Cristo, pintar bancos, entre outros pequenos consertos para receber os visitantes com a casa em ordem. Precisamos ainda abrir cerca de 40 metros de portas de saídas de emergência no pavilhão 2 para adequação do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios)", informa. A equipe da montagem das estruturas para a 33ª edição do evento já está no parque para organizar toda a área de exposição. A montagem dos estandes inicia na segunda-feira (10).