Prefeitura de Flores da Cunha entrega ao Estado projeto para a construção da Casa de Cultura municipal

O prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, e o secretário de Turismo, Tiago Centenaro Mignoni, protocolaram na secretaria de turismo do Rio Grande do Sul, o projeto que busca captar recursos para a sequência da construção da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini. Esta fase da obra prevê a edificação do teatro. O espaço tem capacidade para 330 pessoas, além dos ambientes de suporte como bilheteria, banheiros, copa e camarins.

A Casa de Cultura em Flores da Cunha será um espaço destinado para a expressão das mais diversas manifestações culturais e tem o intuito de oferecer à comunidade e aos visitantes oportunidades de convívio, interação social, troca de experiências e aprendizado. Além disso, a execução do teatro permitirá incrementar o turismo de eventos no município.

Conforme César Ulian, esta colaboração alavancará as entregas para a comunidade. "Venho mantendo intenso contato com as secretarias do governo do Estado. O secretário Ronaldo Santini, que está à frente do Turismo a nível estadual, tem sido nosso parceiro para fomentar esta cadeia produtiva de grande potencial", destaca Ulian.

De acordo com o secretário de Turismo, Tiago Centenaro Mignoni, o projeto irá atender a diretriz prioritária indicada pela comunidade na votação realizada na Conferência Municipal de Cultura no ano de 2021. "Com esta atuação em parceria com Estado, queremos buscar a qualificação da infraestrutura dedicada à cena cultural e indução do turismo em Flores da Cunha", afirma o secretário.