Rio Grande indica primeira agroindústria ao SUSAF

Com objetivo de iniciar a abertura de mercado, a agroindústria de Rio Grande AL Pescados foi indicada para credenciamento junto ao Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial, Familiar e de Pequeno Porte (SUSAF). Após a aprovação de sua documentação, a empresa, primeira indicada de Rio Grande ao sistema, servirá de modelos a outros empreendedores que buscam expandir seus negócios, agregar valor à produção e aumentar sua renda.

"É a primeira agroindústria de pescado que estamos recomendando para o serviço estadual, para que participe de um mercado mais amplo. Uma oportunidade para empresas de um padrão mais alto, que já estão num segundo escalão e que podem participar do mercado gaúcho como um todo. É justamente onde está essa indústria, de primeira linha em Rio Grande", afirma o secretário de Pesca, Agricultura e Cooperativismo, Bercílio Silva.

A indicação foi possível devido a uma adequação no Sistema de Inspeção Municipal (SIM). No entendimento do Executivo, isso proporciona aos pequenos empresários uma nova realidade, estimulando a manutenção da atividade pesqueira e viabilizando novas oportunidades à categoria de pescadores artesanais e industriais do município.

Tendo como foco a comercialização de camarão embalado, pré-cozido, cru e descascado, Antônio Luís de Oliveira Martins, empresário e dono da agroindústria, vê na indicação à SUSAF uma alternativa para captar novos clientes e ampliar a comercialização. "Queremos alcançar todo o Rio Grande do Sul e já temos clientes que fizeram contato. Esse era meu objetivo, era o que eu sonhava. Estou feliz e já almejando algo a mais", diz o empresário.