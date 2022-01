Vindima em Gramado será novidade a partir de fevereiro

Em uma ação conjunta entre a prefeitura e a Gramadotur, será realizada na cidade a primeira edição da Vindima em Gramado, de 10 fevereiro a 06 de março de 2022. Junto a abertura do evento, acontecerá o lançamento da "Rota do Vinho de Gramado", composta pelas vinícolas e cantinas do interior município.

Nesta rota o visitante terá uma imersão na cultura e nas tradições de quem vive em torno da produção da uva e do vinho. "Temos vinícolas muito diferenciadas em Gramado. Tenho certeza que estamos lançando mais um atrativo para nossos turistas e visitantes", afirma a secretária de Turismo de Gramado e presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

A Vindima em Gramado contará com programação especial em cada uma das vinícolas participantes e na Praça das Etnias com a "Vila do Vinho", com degustação e venda de vinhos, espumantes e sucos, acompanhados de gastronomia especial. Dentro do período do evento, Gramado contará com outro grande e consagrado evento, a 8ª edição do Gramado In Concert, festival de música erudita, feito para aproximar grandes artistas nacionais e internacionais do público apaixonado por música clássica, que ocorrerá de 12 a 19 de fevereiro.

"Convidamos todo o trade turístico de Gramado a aproveitar essa grande composição de eventos, que deixará a cidade ainda mais atrativa, para que possam montar seus pacotes especiais já apresentando essa novidade, e reforçando o evento já consagrado do nosso calendário, o Gramado In Concert", destaca Rosa.