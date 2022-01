Feira do Morango em Pelotas é prorrogada até dia 16 deste mês

A 5ª Feira Municipal do Morango de Pelotas,, que se iniciou no dia 1 de outubro com bancas no Centro e em bairros da cidade, está prorrogada até o dia 16 de janeiro. A decisão de estender o prazo da comercialização da fruta foi tomada pela prefeitura e por organizadores, tendo em vista a grande aceitação dos consumidores e a capacidade produtiva desta safra.

A feira contabilizou a venda de 17.397 quilos de morango in natura, além de 1.417 cucas e 1.782 embalagens de geleia (300 gramas). Na edição da safra anterior, foram comercializados 13.900 quilos da fruta, 1.165 cucas e 1.377 geleias. "O cultivo de morango na zona rural de Pelotas produz, cada vez mais, frutas de qualidade e ricas em sabor e aparência. A feira é um canal importante para escoamento da produção local e a prorrogação representa rentabilidade ao produtor e ganho ao consumidor, por encontrar o morango com preço justo e em bancas próximas de suas residências", observa o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel, cuja pasta é responsável pela organização do evento desde o início em Pelotas.