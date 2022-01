Canoas abre Plantão Covid no fim de semana

Com o aumento de casos de síndromes respiratórias em Canoas, a secretaria municipal da Saúde retoma o Plantão Covid, que oferece atendimento médico em quatro unidades de saúde (Guajuviras, União dos Operários, Niterói e Rio Branco) durante o fim de semana. Estes espaços funcionarão aos sábados e domingos, das 7h às 19h, por tempo indeterminado, com início no dia 8 de janeiro.

O atendimento será exclusivamente para pessoas com sintomas respiratórios e suspeitos de Covid-19. Além de consultas com profissionais de saúde, caso o médico avalie necessário, o paciente será encaminhado para fazer testes rápidos e o RT-PCR (cotonete) no local. Quem não apresentar sintomas respiratórios e precisar de atendimento no fim de semana deve procurar a UPA Liberty Dick Conter, no bairro Mathias Velho.