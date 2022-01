Número de empresas abertas em Torres no ano passado teve elevação de 47%

Um balanço feito pela Sala do Empreendedor mostra que o índice de regularização e novas empresas cresceu 47% em Torres. Pesquisa realizada pela prefeitura, por meio da secretaria municipal de Trabalho, Indústria e Comércio, apontou que os números de regularizações e de novas empresas na cidade, foi constatado um aumento de 47% em 2021 comparado com o ano de 2020. No ano passado, 748 empresas solicitaram regularização social e em 2020 foram 509 empresas.

Esse resultado vem de um esforço em conjunto de secretarias do município, que tem trabalhado com o intuito de reduzir o tempo de abertura de uma empresa na cidade, com menos processos burocráticos ao empresário e maior facilidade na hora de obter os documentos do novo negócio. Mensalmente são realizadas reuniões pelo Comitê Gestor municipal da Redesimples, com representantes de cada secretaria, a fim de aprimorar os procedimentos internos da prefeitura facilitando o dia a dia dos empresários de nosso município.

Localizada no prédio administrativo da prefeitura, a Sala do Empreendedor vem contribuindo para a agilidade e legalização de pequenos, médios e grandes empresários. Atualmente, o espaço oferece acolhimento ao Micro Empresário Individual (MEI), que tem sua empresa aberta no momento do atendimento proporcionando que logo já possa ter suas atividades aprovadas e iniciar o seu negócio. O espaço tem também como objetivo incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, assim como pela Lei da Liberdade Econômica.