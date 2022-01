Gari devolve R$ 4 mil que foram jogados no lixo a morador de Novo Hamburgo

O dia começou com um grande susto, mas terminou com final feliz para o morador do bairro Canudos, José Roque de Lima, 56 anos. Por volta das nove horas da manhã de terça-feira (4), Lima foi jogar o lixo no caminhão de coleta que passava pela sua rua, como fazia rotineiramente. O problema, que ele só foi perceber minutos depois, foi que ao jogar os sacos de lixo, a sacola na qual estavam as economias que ele havia separado para pagar suas contas, uma quantia de R$ 4 mil, acidentalmente, foi jogada junto no caminhão.

Por volta do meio-dia, ele chamou um motoboy e se deslocou até a Central de Triagem no bairro Roselândia. Lá, ele conversou com os catadores, explicou a situação e então começaram as buscas pela sacola com o dinheiro. Nesse primeiro momento, as economias não foram achadas, mas Lima pediu para que entrassem em contato caso a encontrassem. E foi o que aconteceu

Ele voltou para sua casa com esperança de que o dinheiro fosse encontrado. Então, o telefone tocou. A sacola com as suas economias havia sido localizada. Lima retornou à Central de Triagem. O gari Wesley Soares havia achado o dinheiro por volta das 14h30. E estava tudo do jeito que havia deixado, o dinheiro bem enrolado na sacola plástica. "A sensação é de muita felicidade, muita gratidão, não tem o que falar", disse Lima, aliviado.