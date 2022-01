O MIRA Transportes, grupo com mais de 40 anos de atuação e líder no segmento de cargas fracionadas, inaugurou uma filial no município de Cachoeirinha. Com um espaço de mais de 2,7 mil metros quadrados e localização estratégica, a nova unidade faz parte de um plano de expansão para as regiões Norte, Sul e Sudeste do Brasil. Em Cachoeirinha, o grupo irá dispor de doze colaboradores e quatro veículos para reforçar o atendimento às cargas fracionadas. "A região metropolitana de Porto Alegre vive um crescimento acelerado. Já há algum tempo, muitos de nossos clientes vinham sinalizando que essa expansão era necessária. Entendemos que ainda havia espaço para crescer nas regiões em que já operávamos e que, naquelas em que ainda não estávamos tão atuantes, existia a necessidade de uma estrutura como a nossa. Temos grandes expectativas de negócios na região", afirma o diretor-geral do grupo MIRA, Roberto Mira Junior.