Santa Maria confirma 16 primeiros casos da variante Ômicron

A prefeitura de Santa Maria, por meio da secretaria de Saúde, comunicou que os primeiros 16 casos da variante Ômicron, vírus da Covid-19 foram detectados na cidade, por meio de sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório de Bioinformática Aplicada à Microbiologia Clínica (Labiomic), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os resultados foram informados pelo Labiomic nesta quarta-feira (5). Trata-se de transmissão comunitária na cidade da variante Ômicron.

Dos 16 casos confirmados, um é de uma pessoa que está hospitalizada. Esse caso é de uma gestante de 35 anos, porém, sem sintomas de Covid-19, tendo sido internada por questões obstétricas e cujo vírus foi detectado por meio de exames de rotina. Os demais casos contatados - não foi possível contato com três deles - apresentaram sintomas leves.

Essas 16 pessoas com resultado confirmado para Ômicron têm idades entre 25 e 73 anos, sendo 6 homens e 10 mulheres. Todas estão com o ciclo vacinal completo contra o coronavírus. Os casos serão acompanhados pela Vigilância em Saúde do município.