Com novos turnos, Hospital de Canoas projeta ampliação de cirurgias em 2022

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), em Canoas, deu início, no ano passado, a novos turnos regulares em seu Centro Cirúrgico, aos sábados e em horários noturnos. Considerando apenas os agendamentos para esses horários, foram realizados 594 procedimentos eletivos e mais 41 durante o mutirão urológico do Novembro Azul, totalizando 635 operações em seis meses. O número corresponde a 8,7% do total de procedimentos realizados no bloco entre julho e dezembro.

Para dar conta dessa demanda, foram contratados três anestesistas presenciais, além de uma nova equipe de técnicos com instrumentação cirúrgica. Assim, puderam ser mantidas as operações de urgência e atender demandas ambulatoriais e eletivas. Em novembro, o Centro Cirúrgico passou a contar ainda com uma terceira torre de vídeo para ajudar a qualificar e ampliar sua capacidade. O equipamento auxilia cirurgias feitas através do laparoscópio, pequena câmera introduzida no paciente, e monitor, para guiar a equipe médica.

A expectativa era chegar a 1,2 mil operações por mês, número que foi superado a partir Neste ano, com a abertura de uma nova sala cirúrgica, será possível contar com 10 novos horários de procedimentos. "Devido ao colapso no sistema de saúde causado pela pandemia de Covid-19, muitas cirurgias eletivas foram represadas. Com o retorno à normalidade, houve a necessidade de implantar novos turnos para atender a demanda reprimida", explica o diretor-técnico do hospital, o neurocirurgião Omar Antonio dos Santos.

Em março de 2021, ápice das internações pela doença no hospital, foram realizados apenas 210 procedimentos. A média mensal girava normalmente em torno de 800.