Lajeado terá programa para 500 alunos no contraturno

A secretaria da Educação de Lajeado está firmando uma parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates), a fim de oferecer aulas de reforço escolar no turno inverso da escola para 500 alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental que tiveram a aprendizagem prejudicada em razão da pandemia. As aulas estão previstas para começar em março.

A secretária da Educação, Adriana Vettorello, explica que apesar da manutenção das aulas no formato online no período mais crítico da pandemia, muitos alunos apresentaram dificuldades na alfabetização, especialmente nos anos iniciais, etapa que demanda um atendimento presencial. No retorno presencial, que ocorreu em abril de 2020, cada escola realizou uma avaliação diagnóstica com os alunos das turmas do 1º ao 4º ano.

"Por meio da avaliação, identificamos que muitas crianças possuem defasagem na alfabetização. Diferente dos alunos maiores, as crianças desta faixa etária sofreram mais com as aulas remotas, pois a alfabetização depende da interação direta entre professor e aluno para ser bem-sucedida. Esse projeto vem para auxiliar essas crianças nesta etapa, que é tão fundamental", disse Adriana.

No primeiro momento, o projeto Alfabeletrando atenderá 500 estudantes de 2º ao 4º ano da rede municipal. As aulas serão ministradas por professores selecionados pela Univates e acontecerão duas vezes por semana no contraturno dos alunos, em espaços da própria escola (dependendo da estrutura) ou na Univates. Os professores contarão com o apoio de monitores que acompanharão as crianças na chegada e no término das aulas. Além deste projeto, está previsto para 2022 uma nova etapa do projeto Trilhas da Inovação, voltado às áreas de tecnologia e inovação, que será oferecido novamente aos alunos do 9º ano no contraturno escolar.