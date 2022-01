Rio Grande inicia operação para coibir a pesca irregular

Uma série de ações especiais planejadas para coibir a pesca ilegal em Rio Grande teve início nesta terça-feira, com uma operação de fiscalização integrada entre a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) e Guarda Municipal. O objetivo foi verificar o uso do berimbau e outros materiais que são proibidos, uma vez que permitem a captura do camarão ainda em estágio inicial de crescimento.

Não foram realizadas abordagens pois não foram encontradas embarcações em atuação ilegal. Entretanto, durante a ação, a Patram apreendeu uma rede com malha menor que a permitida. Mesmo sem a identificação do responsável, foi feita a comunicação de ocorrência por utilização de apetrechos proibidos.

Para o subcomandante da Guarda Municipal, Gilnei Bandeira Antunes, a operação foi positiva, já que a presença das forças de segurança nas áreas pesqueiras mostra à comunidade que as autoridades estão agindo. "A pesca de arrasto com o berimbau é predatória e vem prejudicando o pescador profissional, aquele que vive da pesca. Toda fiscalização é válida e devemos realizar novas ações semelhantes para conseguirmos melhores resultados", afirma.

Sobre o tema, a secretaria da Pesca, Agricultura e Cooperativismo deverá divulgar, nos próximos dias, um material explicativo produzido a respeito da pesca ilegal e apetrechos proibidos. A intenção é conscientizar pescadores e comunidade em geral sobre os efeitos negativos da prática e as consequências sociais atreladas à falta do crustáceo, como a redução da renda das famílias que dependem da atividade pesqueira em Rio Grande.