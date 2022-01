Cresce a demanda por vagas em escolas de Passo Fundo

A demanda por vagas na rede municipal de educação apresentou crescimento em Passo Fundo. Durante o período de inscrições para o ano letivo de 2022, que ocorreu entre 25 de outubro a 12 de novembro de 2021, a secretaria municipal de Educação registrou uma procura 12% maior em relação às solicitações feitas em 2020. Ao todo, para o período letivo de 2022, foram efetivados 3.835 pedidos de ingresso nas escolas municipais.

A Educação Infantil é a que contabiliza o maior número destas solicitações. Do número total de inscrições, 2.286 foram para as escolas municipais dessa faixa etária. Na etapa creche, foram atendidas 191 crianças no Berçário, 219 no Maternal I e 322 no Maternal II. Já na etapa pré-escola, foram destinadas 486 vagas para o pré I e 149 para o pré II. Houve, ainda, 1.549 pedidos para o primeiro ano do Ensino Fundamental, com o atendimento de 1.141 alunos.

Conforme o secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, os números para os demais anos do Ensino Fundamental serão finalizados somente após o término do período de pedidos por transferências. "Estes números são referentes a inscrições novas e confirmadas da Educação Infantil e do primeiro ano. Os dados das outras etapas de ensino dependem das solicitações de transferências, cujo prazo vai até 21 de janeiro", enfatiza.

A priorização das crianças atendidas na rede vai ao encontro da lei federal que dispõe sobre diretrizes e bases da educação nacional. "Estamos dando prioridade para o atendimento da etapa obrigatória, que são as crianças de 04 e 05 anos. Na etapa creche, estamos trabalhando para atender, até o ano de 2024, a demanda exigida pelo Plano Nacional de Educação", pontua o secretário.