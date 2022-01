Santa Cruz do Sul avalia estragos causados pela seca

A prefeitura de Santa Cruz do Sul está fazendo o levantamento de informações para a elaboração do decreto de emergência em virtude da severa estiagem no município. O prefeito em exercício, Elstor Desbessell, reuniu-se com representantes das secretarias de Agricultura e do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade , da Procuradoria-Geral do Município, da Defesa Civil, Conselho Agropecuário Municipal e da Emater para discutir o tema. O encontro também debateu a estruturação de ações e avaliou os prejuízos computados até agora.

Conforme o titular da Agricultura, Hardi Lúcio Panke, as culturas mais prejudicadas, até o momento, são milho, soja e o fumo. De acordo com o secretário, o prejuízo estimado por enquanto gira em torno de R$ 25 milhões e segue crescendo.

Preocupado com os estragos já constatados, ocasionados pela falta de chuva e as altas temperaturas, Desbessell também destacou a necessidade da adoção de medidas que garantam o armazenamento de água durante o ano. "Precisamos de ações duradouras, porque a seca tem sido recorrente na região", enfatizou. Conforme o prefeito em exercício, a definição de uma política que estimule a armazenagem de água deve ser considerada, pois o cenário de estiagem ainda deve se repetir, ao menos, pelos próximos dois anos.