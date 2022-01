Casos de infecção respiratória têm aumento em Bento Gonçalves

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, emitiu um alerta sobre a quantidade de pacientes que acessam a estrutura de fluxo respiratório do Pronto Socorro da instituição. O fluxo tem aumentando consideravelmente nos últimos dias.

A média de atendimentos, que nos últimos dias de 2021 era de cerca de 50, chegou a 89 no dia 3, segunda-feira, o que fez o tempo de espera por assistência chegar a até 1h20. De acordo com os registros do Pronto Socorro, os horários de maior movimentação são entre 8h e 11h e das 15h às 20h.

Para amenizar os impactos do aumento da quantidade de pacientes, o Tacchini tomou uma série de medidas. Entre elas, está o reforço nas equipes multiprofissionais e a aplicação de medicações de ação rápida, que não necessitem de tempo de observação.

Contudo, a diretora técnica do hospital, Nicole Golin, lembra que mesmo assim a capacidade de ampliação da estrutura é finita. "Os pacientes que estão buscando atendimento apresentam sintomas leves na maioria dos casos, o que não gera ainda impacto nas internações, porém sobrecarrega muito o Pronto Socorro. Estamos fazendo todo o possível, mas temos limites de espaço físico, de equipe, etc. Se o número de atendimentos continuar nessa tendência de aumento nos próximos dias, certamente estaremos próximos de atingir a capacidade máxima da estrutura", alerta.

A diretora técnica reforça ainda que o Pronto Socorro não é o local indicado para pacientes assintomáticos ou que apenas tiveram contato com outras pessoas positivas para Covid-19 ou Influenza, cujo objetivo seja realizar algum tipo de exame. "No Pronto Socorro devemos priorizar pessoas doentes, com sintomas como febre, tosse, dores pelo corpo, dor de garganta, falta de ar, etc.", alertou.

Todo quadro gripal (tosse, febre, dor de garganta) precisa ser investigado, mas nem sempre é necessário o comparecimento ao Pronto Socorro. Em casos considerados leves, cujos sintomas são similares aos de uma gripe comum (tosse, mal-estar, coriza, dor de cabeça, diarréia e/ou dores musculares), o sistema de saúde está organizado para oferecer orientações por telefone. A sensação de "respiração pesada ou difícil", febre mantida por mais de 48 horas (mesmo usando medicação antitérmica), ou cansaço importante, são sintomas que exigem busca presencial pelos serviços de saúde.