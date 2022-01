Prefeitura notifica a RGE por problemas em áreas de Estrela

A prefeitura de Estrela notificou a empresa RGE Distribuidora de Energia, que atende ao município, e que voltou a ser alvo de reclamações por parte de moradores, insatisfeitos com os recorrentes problemas na prestação dos serviços, entre eles o fornecimento de energia elétrica e a falta de manutenção da rede. Isso ocorre menos de sete meses depois de o município tomar medida semelhante pelo mesmo motivo, quando na ocasião ingressou com ajuizamento em uma ação civil pública.

Horas após a notificação, equipes da empresa RGE trabalhavam nos pontos afetados, sendo que em alguns locais a energia já havia sido restabelecida. Na nova notificação, a prefeitura demonstrou "insatisfação com os serviços prestados no município", sendo recorrente a falta de energia elétrica, em especial em comunidades do interior da cidade, geralmente após momentos de chuvas mais fortes e ventos. O governo solicita que seja analisada e avaliada a péssima situação do contexto no município, sendo que comunidades como São Luiz e São João estavam, até o momento da notificação, há mais de 40 horas sem energia, causando prejuízos imensuráveis para mais de 55 famílias de produtores rurais.

O texto inclusive cita a ação civil realizada em meados de junho de 2021, na qual solicitava o restabelecimento de energia imediatamente, o que foi prontamente deferido pelo Poder Judiciário de Estrela, sob pena de multa diária de R$ 15 mil. Na ocasião, a energia foi restabelecida. À época, a Procuradoria de Estrela ainda notificou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que regula os serviços em todo o País, para que acompanhasse o caso.