Prefeitura de Santo Ângelo passa a atender em sede temporária

O Centro Administrativo José Alcebíades de Oliveira, sede da prefeitura de Santo Ângelo, está mudando temporariamente de endereço. A previsão é de que o atendimento ao público esteja normalizado até o dia 10 na avenida Brasil, 399, prédio que já foi sede da Justiça Federal.

Tombado como patrimônio histórico, o prédio até então sede da prefeitura foi construído entre os anos de 1928 e 1929 e, ao longo das décadas, recebeu intervenções paliativas na edificação e a estrutura. "O prédio apresenta problemas estruturais e oferece risco à população, requerendo restauro. O prefeito Jacques Barbosa, após avaliar os laudos, determinou a desocupação provisória para que a restauração seja executada", declarou o engenheiro civil José Carlos Ferraz, chefe do setor de Projetos da prefeitura d Segundo Ferraz, o setor já está trabalhando no projeto e o governo busca captar recursos na ordem de R$ 3 milhões para as obras de restauração.

O prédio da avenida Brasil estará abrigando os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, as secretarias municipais de Governo e Relações Institucionais, de Gestão de Finanças e de Gestão de Recursos Humanos, o Departamento de Compras e Patrimônio, a Unidade de Controle Interno, a Chefia de Gabinete e assessoria de Comunicação Social. No Espaço Cidadão (rua Antunes Ribas, 1134) será mantida a estrutura com a secretaria municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Setor de Projetos e de fiscalização de tributos. A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, permanecerá no endereço atual (rua Antunes Ribas, 1096).