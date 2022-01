Esteio abre 262 vagas para a rede municipal de ensino

A prefeitura de Esteio iniciou dois processos seletivos simplificados para contratação por tempo determinado de profissionais para atuar na rede municipal de ensino. Um deles selecionará 200 professores auxiliares de alfabetização, sendo 165 para uma carga horária semanal de 24h e 35 para 36h. O outro tem 62 vagas, sendo 15 para gestor pedagógico e 47 para professores em oito áreas: anos iniciais (10), Inglês (10), Espanhol (5), Educação Física (10), História (2), Ciências (4), Português (3) e Matemática (3).

Para concorrer, o candidato deve preencher o formulário online específico do processo seletivo que deseja participar. Em ambos os casos, o prazo se encerra em 20 de janeiro. As duas seleções serão compostas por etapas de comprovação de habilitação mínima e de análise de experiência profissional e apresentação de títulos. Os vencimentos são estimados em R$ 1.746,27 (vagas de professores com 24h semanais), R$ 2.619,40 (vagas de professores com 36h semanais) e R$ 3.636,64 (vagas de gestor pedagógico, com 40h semanais).

A admissão será pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período. Conforme o documento, as seleções fazem parte dos esforços para organizar, de maneira mais adequada possível, o panorama das unidades escolares no ano letivo de 2022, e que já há um certame em aberto para contratação de servidores, cujo resultado está previsto para ser homologado até o final do primeiro semestre deste ano, mas que, para não haver descontinuidade na prestação dos serviços neste intervalo de tempo, é importante a possibilidade de contratação temporária.