Furg publica guia sobre mães-d'água e caravelas portuguesas

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) publicou um guia sobre mães-d'água e caravelas portuguesas do Litoral Gaúcho. O material é organizado pelo professor Renato M. Nagata, do Instituto de Oceanografia, em conjunto com outros docentes.

Devido à sincronia entre o período de maior abundância desses animais marinhos e o período de veraneio, ocorre nas praias do Rio Grande do Sul a maior incidência de acidentes com espécies tóxicas de águas-vivas, entre todos os estados do Brasil. O guia mostra quais são as principais espécies, as mais perigosas, quais são inofensivas, o que fazer e o que não fazer em casos de acidente.

Este material de divulgação é direcionado a toda a população que irá aproveitar as praias do Estado neste verão, bem como aos salva-vidas que são diretamente afetados quando esses animais geram surtos de acidentes em banhistas. Um estudo realizado por pesquisadores da Furg e Universidade Estadual Paulista (Unesp) relatou mais de 250 mil acidentes envolvendo esses animais no litoral gaúcho entre 2017 e 2019, quantificados pelo Corpo de Bombeiros. Porém, segundo dados do guia recém-lançado, o número real deve ser bem maior, devido às subnotificações.

"O animal não é agressivo, essas incidências são resultado da presença do animal nessa época do ano, que acabam tendo muito contato com os banhistas", afirma o professor Renato Nagata. O possível aumento de incidentes pode ser atribuído a fatores de degradação dos oceanos, como o aumento da poluição, da pesca predatória e expansão das áreas com baixa concentração de oxigênio, que matam os predadores naturais das águas-vivas, como tartarugas e peixes. Além disso, o aumento da temperatura nos oceanos, em decorrência das mudanças climáticas, tende a favorecer a reprodução desses organismos.